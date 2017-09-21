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Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России

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Пермяки вновь стали лидерами танцевального спорта в России. В городе Красногорске Московской области состоялись чемпионат и первенство России по танцевальному спорту среди ансамблей в латиноамериканской и европейской программах. Около 300 спортсменов из шести регионов России боролись за титул победителей и путёвки на чемпионаты мира, которые получили по два лучших ансамбля в каждой из программ. Пермь представляла команда «Дуэт» – воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай». Соревнования прошли в трех возрастных категориях: юноши и девушки 14-15 лет, юниоры 16-18 лет, мужчины и женщины. В латиноамериканской программе золотые медали и титул трёхкратных чемпионов России с композицией «Форсаж» отстояли спортсмены из пермского ансамбля «Дуэт». 9 декабря в столице Австрии – Вене – им предстоит побороться за звание лучших в мире по формейшн в латиноамериканских танцах.

 

Метки: в Перми, Культура, Спорт, в России

Опубликовано: 21.09.2017 в 17:05 в рубрике - Вести Пермь

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