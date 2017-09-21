Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

В больницы Пермского края с диагнозом ОРВИ уже обратились больше 20 тысяч человек, но пока вируса гриппа не обнаружено. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог пока не превышен, и о введении карантина в университетах, школах и дошкольных учреждениях речи пока не идёт. Параллельно в регионе готовятся к предстоящей эпидемии, проходить она будет намного тяжелее, чем в предыдущие годы. В регион уже завезли около 500 тысяч доз вакцины, сейчас в группе риска все активное трудоспособное население. Единственное спасение, по словам врачей, остаются прививки.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Ожидается эпидемия более тяжелая, чем в прошлом году. В прошлом году эпидемия была растянутой по времени, но она была более легкая в связи с тем, что циркулировали другие вирусы".