Зима близко, но «Регионы России» к холодам готовы

Пермякам предложили подумать о наступающей зиме на ярмарке «Регионы России», которая открылась в городе, где ассортимент прямо намекает - холода близко.

Зима близко. Об этом говорят торговые ряды большой выставки "Регионы России". Вот и мастера с Ямала привезли в Прикамье так называемые кисы или по-другому - унты, пимы. Можно не сомневаться, что замерзнуть в них будет сложно, всё-таки народы севера знают, как сохранить ноги в тепле в экстремальных условиях.

Низ утеплен, а что с верхом? Здесь пригодится бухарский каракуль . Ведь именно бухарские купцы в средние века везли роскошные мягкие каракулевые шкурки на верблюдах по Великому Шелковому Пути из Азии в Европу.

На традиционной выставке-продаже "Регионы России" аншлаг, и это не удивительно, здесь более ста участников со всей России и стран ближнего зарубежья

Чай, ягоды, грибы - это тоже про холодное время года. Ведь надо запасаться не только соответствующей минусовым температурам одеждой, но и витаминами. Их можно найти в восточных сладостях.

Самая большая очередь за рыбой с Камчатки. Улов в этом месте будет однозначно. Среди дальневосточных деликатесов особое внимание к чавыче. Она считается настоящим гигантом среди тихоокеанских лососёвых. Также здесь водятся белорыбица, зубатка, палтус, горбуша, нерка, кумжа и корюшка.

По словам организаторов, одно из главных преимуществ выставки - это многообразие. География блюд и деликатесов в этом году на ярмарке "Регионы России" подтверждена цифрами. Более сотни участников привезли всё самое лучшее. Работает выставка-продажа до 24 сентября.