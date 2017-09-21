Инспекторы ДПС проверили, как пермяки соблюдают правила перевозки детей
Пермских водителей проверяли чуть ли не поголовно. Рейд дорожной полиции прошел по соблюдению правил перевозки детей. Дело в том, что после последних послаблений в законодательстве возникло несколько легенд. Вроде той, что детское кресло стало совсем необязательным. Так ли это?
Масштабная проверка безопасной перевозки детей в автомобилях прошла по всему Пермскому краю.
Как правило, от дома до школы или детского сада не больше двух кварталов. Расстояние небольшое, поэтому родители часто своих детей в автомобилях не пристегивают.
В июле 2017 года вступили в силу поправки в закон. Все остается по-прежнему для детей до 7 лет - наличие кресла обязательно. После 7 - при перевозке на заднем сидении можно использовать только ремни безопасности.
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: "За 8 месяцев 2017 года в городе Перми уже произошло 83 столкновения. Половина из этих ДТП с участием детей без использования детского удерживающего устройства".
За 7 месяцев этого года в ДТП на дорогах Пермского края погибло 7 детей. В части случаев ребенок не был пристегнут или отсутствовало удерживающее устройство.
Дмитрий Онорин – фельдшер-спасатель, преподаватель школы Пермской медицины катастроф. Своего ребенка перевозит только в детском кресле даже на заднем сидении. Врач-травматолог на дороги Пермского края выезжает постоянно. Говорит, что одни ремни часто не помогают, не исключено удушение.
На заднем сидении 7-летний ребенок может ездить пристегнутый ремнем или на специальном устройстве – бустере. В пермских магазинах сейчас их активно разбирают. Стоит оно в два раза дешевле массивного детского кресла. Бустер – это нижняя часть сидения, предназначение которой - приподнять ребенка.
Штраф за такое административное правонарушение пока остался прежним – 3 тысячи рублей. Если вас поймают повторно, наказание может быть строже.
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