Утепляемся: осень вступила в свои права

В ближайшие дни в Пермском крае температура воздуха может понизиться до -6 градусов. Заморозки ожидаются в воздухе и на почве. По данным метеорологов, ночью 22 и 23 сентября температура упадет до -6 градусов. В МЧС предупреждают водителей: осадки и заморозки делают дороги особо опасными.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "Температура воздуха днем не будет превышать отметку +10С. В ночь на пятницу и на субботу ожидаются местами заморозки. Они будут не очень интенсивными, в основном будет преобладать температура 0…+5С, местами до -2С".