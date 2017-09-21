Утепляемся: осень вступила в свои права

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В ближайшие дни в Пермском крае температура воздуха может понизиться до -6 градусов. Заморозки ожидаются в воздухе и на почве. По данным метеорологов, ночью 22 и 23 сентября температура упадет до -6 градусов. В МЧС предупреждают водителей: осадки и заморозки делают дороги особо опасными.
Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "Температура воздуха днем не будет превышать отметку +10С. В ночь на пятницу и на субботу ожидаются местами заморозки. Они будут не очень интенсивными, в основном будет преобладать температура 0…+5С, местами до -2С".
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