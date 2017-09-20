Выехавший на встречку прицеп КАМАЗа убил водителя легковушки
На дороге в Чайковском районе смертельную травму получил водитель «Приоры». Мужчина попал под прицеп от КАМАЗа. ДТП произошло на трассе Фоки-Уральское. Как сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю, от КАМАЗа на третьем километре трассы отделился прицеп и выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП 50-летний водитель легкового автомобиля погиб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае если водитель грузовика будет признан виновным в ДТП, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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