В Кунгуре произошло два крупных пожара
Сразу два крупных пожара произошли накануне вечером в Кунгуре. Первое возгорание случилось в поселке Кирова. Здесь по неустановленной пока причине загорелось несколько сараев. Ликвидацией пожара занимались пожарные спасатели городской службы спасения. Пострадавших удалось избежать. На ликвидацию огня потребовалось около часа. Второе сообщение поступило уже в восемь вечера из поселка Нагорный. Здесь началось неконтролируемое горение сухой травы. На место выехали спасатели пожарно-спасательного подразделения Кунгуру. Траву тушили при помощи спецраспылителей. Почему трава загорелась, выясняют следователи.
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