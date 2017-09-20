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Инспекторы ГИБДД задержали 173 нетрезвых водителя
В Пермском крае в выходные задержали 173 нетрезвых водителя, 35 из которых отказались проходить медицинское освидетельствование. Еще 32 человека сели за руль, не имея на это прав, сообщили в Управлении ГИБДД региона. За три дня на территории Прикамья произошло 35 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 44 получили травмы, в том числе двое детей.
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