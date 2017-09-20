Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 19 сентября 2017 г. Главные темы:

-Футболисты пермского футбольного клуба «Амкар» в матче 10 тура чемпионата российской Премьер-Лиги на выезде сыграли со столичным Локомотивом.

-С надеждой, что старт не превратится в финиш. Волейболисты пермского клуба «Прикамье» стартовали в чемпионате России с уверенных побед, одолев в родных стенах гостей из Грозного.

- В Перми пройдет первенство Европы по скалолазанию. В соревновании примут участие 200 спортсменов из 15 стран.