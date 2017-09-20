В университете состоялась Ярмарка школьных проектов

Полсотни проектов из разных уголков края, как готовое наглядное пособие для тех учеников и учителей, которые не хотят жить скучно. В Пермском классическом университете прошел необычный форум. Свои идеи в самых разных направлениях презентовали ученики школ Прикамья вместе со своими учителями. Каким видят мир пермские школьники?

Ученики школы №37 презентуют свой компьютерный клуб, на базе которого уже провели турнир по киберспорту. По соседству - в этой же школе - есть контактный зоопарк, его также решили представить на ярмарке школьных проектов.

Ярмарка школьных проектов - часть образовательной конференции на базе пермского университета. Правда, от научного скучного здесь ничего, только научное любопытное.

Определять победителя будет профессиональное жюри. Но есть еще и приз зрительских симпатий, где лучшим станет самый креативный проект или просто самый жизненный.

Жизненным и даже бытовым ситуациям посвящён проект Ирины Масленниковой. Речь о переломах рук и ног. Школьница обращает внимание на то, что для фиксации в 21 веке до сих пор используют картон. Её предложение - полиуретановый конструктор, с которым справится даже ребёнок. Идею Ирина уже представляла в Японии, но не против повторить презентацию для земляков. Школьница хочет добиться того, чтобы в каждой аптечке, в каждом учебном заведении, лыжной базе имелся такой набор. Потому что вовремя оказанная медицинская помощь – это вовремя спасенная жизнь.

Татьяна Коваленко предлагает закончить с нудными поздравлениями на школьных юбилеях. Оригинальный подарок она подготовила к 55-летию своей школы, в которой учились ещё её мама и бабушка.

В итоге - полсотни проектов из разных уголков края, готовое наглядное пособие для тех учеников и учителей, которые не хотят жить скучно.