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В Кунгуре «Волга» столкнулась со спецмашиной
В Кунгуре три пассажира «Волги» – мужчина, женщина и 6-летний ребенок серьезно пострадали при столкновении с грузовиком марки ГАЗ. Как сообщает местная служба спасения, удар был очень сильный, так как обе машины двигались довольно быстро. Спецмашина с вакуумным баллоном для канализационных отходов после столкновения съехала в кювет и врезалась в деревья. Водитель остался чудом целом. Пострадавших из «Волги» госпитализировали сразу же. Обстоятельства изучаются.
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