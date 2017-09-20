В Кунгуре «Волга» столкнулась со спецмашиной

В Кунгуре три пассажира «Волги» – мужчина, женщина и 6-летний ребенок серьезно пострадали при столкновении с грузовиком марки ГАЗ. Как сообщает местная служба спасения, удар был очень сильный, так как обе машины двигались довольно быстро. Спецмашина с вакуумным баллоном для канализационных отходов после столкновения съехала в кювет и врезалась в деревья. Водитель остался чудом целом. Пострадавших из «Волги» госпитализировали сразу же. Обстоятельства изучаются.