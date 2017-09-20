В Перми отметили 110-летие основателя «Искры» Михаила Цирульникова

В Перми отмечают 110-летие со дня рождения основателя и первого главного конструктора предприятия «Искра» Михаила Юрьевича Цирульникова. Во многом именно благодаря ему на предприятии были созданы крупногабаритные ракетные двигатели для первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты.

Юрий Лузянин, ветеран НПО «Искра», «Заслуженный химик РФ», рассказывает: "Михаил Юрьевич был уникальный человек, исключительно творческого склада, до фанатизма преданный своему делу. За короткий срок был построен большой шахтный агрегат, благодаря которому нам удалось освоить крупногабаритные длинномерные высокоточностные корпуса ракетных двигателей, в частности первую ступень, которая вместе со всей ракетой на сегодняшний день является визитной карточкой нашего предприятия".

Созданные в НПО «Искра» твердотопливные двигатели - а их более 40 - успешно реализованы в ракетных и ракетно-космических комплексах именитых конструкторов, в том числе Сергея Королева. Не случайно, орден его имени сегодня был присужден Михаилу Юрьевичу Цирюльникову. В музей предприятия почетную награду передал Максим Решетников. Губернатор Пермского края отметил важные задачи в обеспечении обороноспособности страны и выпуска гражданской продукции, которые сегодня выполняет «Искра».

Максим Решетников, губернатор Пермского края, подчеркнул: "Это лидер, который сегодня создает новый кластер - образует новый кластер «Композиты Прикамья», который активно работает не только по тематике гособоронзаказа, но и по гражданской тематике. Ну и, безусловно, когда предприятие достигает подобных результатов, важно понимать, откуда истоки. А истоки как раз в том, что предприятие было создано таким человеком, его энергией".