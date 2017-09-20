Орловские рысаки - гордость Отечества

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орловские рысаки

Табун лошадей орловских рысистой породы выведен в Пермском крае в ООО «Урожай», с. Сергино Нытвенского района.

Сегодня в табуне коннозаводчиков Наводных - порядка 120 голов - из них 36 племенных маток. Это позволяет хозяйству иметь статус племенного конезавода. А начиналось все с малого - лошадей в буквальном смысле по одной собирали по всему Пермскому краю.

Лошадей, рожденных в хозяйстве, с полутора лет тренируют. Орловские рысаки - уникальная порода лошадей для бегов. Заезды орловцев украшают любые конноспортивные соревнования.

Каждая лошадь - по своему уникальна, находится на особом учете и занесена в племенную книгу орловских рысаков России. Все жеребята проходят анализ ДНК на соответствие происхождения, что необходимо для разведения породы в чистоте. Наши орловские рысаки сегодня востребованы не только в России, но и за рубежом: Кыргызстан, Таджикистан, Корея, Китай.

В хозяйстве «Урожай» сегодня трудятся порядка 50 человек. У всех свои задачи. Работают в две смены - круглые сутки. Лошади требуют особого ухода и к каждой нужен свой индивидуальный подход.

Разведение и продажа чистокровных орловских рысаков – дело хлопотное, непростое и дорогостоящее. Поэтому без поддержки государства здесь не обходится. Нытвенские коневоды ежегодно получают из краевого Минсельхоза субсидии на развитие производства.

Собственная кормовая база существенно снижает затраты хозяйства на содержание табуна. Кормами «Урожай» обеспечивает себя полностью. И даже многое идет на продажу.

Награды своих рысаков хранят в собственном музее, который построили над конюшней. Чтобы золото кубков  заряжало будущих спортсменов энергией побед.

Семейный бизнес Наводных - еще и дань памяти мужу и отцу Александру Наводному. Первых своих лошадей он купил в далеком 1995, сумев привить любовь к животным супруге и детям. Несколько лет назад конезаводчика Наводного старшего не стало - но дело его живо по сей день.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 20.09.2017 в 11:34 в рубрике - Вести Пермь

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