ФСБ рассекречивает архивы

Фотографии и документы из ранее засекреченных архивов представили на выставке, посвящённой 100-летию органов госбезопасности. Хронология - от 1918-го - т.е. года образования в Прикамье Чрезвычайного комитета по борьбе с контрреволюцией и саботажем до Чеченской кампании. Более свежие свидетельства пока сохраняют гриф «секретно». Сейчас выставка разместилась на площадке Пермского архива социально-политической истории на улице Екатерининской, позже будет передвижной. Первыми, кому рассказали о работе над проектом его создатели, стали учителя истории школ региона.

Ольга Кокшарова, пресс-секретарь Управления ФСБ России по Пермскому краю, отмечает: "Выставка основана на ранее не публиковавшихся архивах УФСБ по Пермскому краю, также она создана при поддержке Пермского государственного архива социально-политической истории, государственного архива Пермского края. Мы рассекретили ряд наших архивов, в первую очередь следственных дел, имеющих историческую и культурную ценность".

Самые ценные и уникальные, по словам организаторов, - документы органов госбезопасности времён Великой Отечественной войны: за эти годы в Молотовской области был задержан 131 агент немецких спецслужб, более 200 пособников. Особое внимание - эсэсовскому плану «Ульм», который предусматривал высадку на Урале группы диверсантов с целью нарушить производственные процессы на оборонных предприятиях. Появились и некоторые недостающие страницы биографии Героя Советского Союза Николая Кузнецова - легендарный разведчик, который лично ликвидировал 11 немецких генералов, в начале 30-х работал в Коми-Пермяцком округе.