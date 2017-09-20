Передел коммунального рынка: пермяки запутались в квитанциях

Отопительный сезон на старте в Перми. Главный вопрос многих горожан – кому платить за такое удовольствие? Кто из управляющих компаний в городе реально работает, а кто просто пытается мошенничать? Такие вопросы звучат у жильцов под управлением одной из крупнейших городских УК – компании «Центр». Сегодня люди получают сразу 3 квитанции на оплату услуг, как минимум две из которых фальшивые. Об очередном переделе коммунального рынка.

Теперь каждый раз, подходя к почтовому ящику, Татьяна Безматерных ожидает неприятного сюрприза. Еще бы - за август приходит уже третья квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. В каждой новые реквизиты получателя, новые тарифы, да и суммы кардинально отличаются. В одной даже прописан несуществующий долг в 31 тысячу рублей. И так весь дом.

Отдельная проблема - это обслуживание дома. Слесари приходят сюда только в случае аварии, текущей работы, как уверяют жители, нет никакой. Даже дворник, которому уже 3 месяца задерживают зарплату, появляется здесь нечасто.

Старшая по дому на Луначарского, 51, пытаясь найти правду, в управляющую компанию «Центр» ходит как на работу. В самой компании каждый день выстраивается очередь из тех, что также однажды поверил и заплатил по одной из квитанций, а через 2 дня пришла новая.

Коммунальная война в «Центре» обернулась фактическим двоевластием. С одной стороны генеральный директор Михаил Захаров, чье имя прописано в учредительных документах в налоговой инспекции, с другой - Вадим Князев, представитель Владимира Кулешова, показывает определение суда, где он объявляется единственным руководителем. А все происходящее и та и другая сторона называют не иначе как рейдерским захватом.

В итоге, по каким квитанциям платить, сегодня не могут точно сказать даже в жилищной инспекции. Не важно, что именно государство - основной регулятор в ЖКХ и выдает лицензии для управляющих компаний. Двойные и тройные квитанции - это уже признаки мошенничества, а этим уже МВД и прокуратура занимается.

Ирина Карнаухова, и.о. начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края: "От рекомендаций, наверное, воздержусь, будем смотреть на результаты проверок органов прокуратуры".

Единственное, за чем будут следить в жилинспекции, так это за графиком пуска тепла в домах, управляемых «Центром». Сначала горячие батареи, вопрос с оплатой стоит отложить на потом. Жить с долгами, пока два генеральных директора разберутся между собой. Очередное заседание арбитража назначено на 27 сентября.