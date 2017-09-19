«Кросс Нации»: Как это было

«Кросс Нации» в Пермском крае пробежали уже в 11-й раз. Как этот было в Перми?

Всероссийский день бега в Пермском крае отметили уже в 11-й раз. «Кросс нации» - осеннее звено популярных массовых стартов. Зимой прикамцы встают на «Лыжню России», весной с энтузиазмом ставят отметки Российского азимута. В сентябре надевают кроссовки - часто целыми семьями или трудовыми коллективами.

Бежать 1, 2 или 4 км - выбирали в зависимости от возраста и физических возможностей. Впрочем, по мнению большинства участников - после полу и марафонских дистанций Первого пермского марафона эти расстояния казались уже несерьёзными.

В этом году одновременный старт был дан в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Всего стартовали более 14 тысяч человек.

Александр Богачёв, председатель федерации лёгкой атлетики Пермского края: "Это то мероприятие, которое несёт нашу физическую культуру и спорт, по-настоящему в массы, и не менее значима это национальная идея, которая возродилась и присутствует. Люди под флагами спортивных организаций приходят сюда и в одном порыве пробегают и доказывают самим себе, что они могут что-то сделать для себя, для своего здоровья, для нашего города".

Бесплатное участие - это момент приятный. Так же, как торжественное награждение победителей, общение и погода, словно на заказ.