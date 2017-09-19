Ансамбль «Поющие руки» победил на Международном фестивале

Пермский ансамбль жестовой песни «Поющие руки» победил на Международном фестивале «Несебр без границ» в Болгарии. В течение двух фестивальных дней члены жюри оценивали 82 концертных номера в 5 номинациях. Коллектив «Поющие руки», в прошлом году завоевавший на этом фестивале Гран-при, получил почетное право открыть форум песней «В добрый путь! В добрый час!». Всего пермский ансамбль представил 2 песни в номинации «Жестовое пение. Соло» и 2 песни в номинации «Жестовое пение. Ансамбль», где завоевал диплом 1 степени.