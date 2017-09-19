Депутаты перераспределят 233 миллиона рублей

В Пермской городской думе начинается пленарная неделя. На заседании комитетов депутаты на этот раз должны принять проекты изменений в правила землепользования и застройки и установить минимальный размер площадей для детских площадок и парковок в новых домах. Нынешние нормативы сильно устарели. Отдельно будет обсуждаться вопрос о передаче в безвозмездное пользование некоммерческим организациям муниципальных помещений. В рамках часа депутата подробно будет проанализирована ситуация с началом отопительного сезона. Рассмотрят и изменения в бюджет, предстоит дополнительно перераспределить 233 миллиона рублей.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Они пойдут на субсидии перевозчикам, в том числе на организацию перевозок общественным транспортом горожан в новогоднюю ночь, на иллюминацию новогоднюю. Мы приняли решение, что каждый год будем уделять внимание постепенно иллюминации города в зимний период, чтобы создавать красоту для горожан".