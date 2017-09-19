Борьба за урожай продолжается

Аграрии Пермского края завершили заготовку кормов. Сельскохозяйственные предприятия Пермского края заготовили 229 тыс. тонн сена, 507 тыс. тонн сенажа, 70 тыс. тонн зерносенажа, свыше миллиона тонн силосной массы. В целом выполнение целевого показателя в среднем по региону составило 100 %. Для сравнения - в прошлом году на эту же дату аграрии заготовили лишь 67 % кормов. Среди аграрных передовиков оказались районы: Красновишеский, Нтывенский и Еловский. Хозяйства региона продолжают уборку кукурузы, зерновых культур, овощей и картофеля.