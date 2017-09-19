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Борьба за урожай продолжается

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Аграрии Пермского края завершили заготовку кормов. Сельскохозяйственные предприятия Пермского края заготовили 229 тыс. тонн сена, 507 тыс. тонн сенажа, 70 тыс. тонн зерносенажа, свыше миллиона тонн силосной массы. В целом выполнение целевого показателя в среднем по региону составило 100 %. Для сравнения - в прошлом году на эту же дату аграрии заготовили лишь 67 % кормов. Среди аграрных передовиков оказались районы: Красновишеский, Нтывенский и Еловский. Хозяйства региона продолжают уборку кукурузы, зерновых культур, овощей и картофеля.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 19.09.2017 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

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