В правительстве края произошли кадровые перестановки

О кадровых перестановках в кабинете министров было заявлено на заседании правительства - первом после выборов губернатора края. Как уточняет пресс-служба главы региона, об отставке попросили сами первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр здравоохранения Вадим Плотников. Как заявил глава региона Максим Решетников, функционал Рыбакина будет распределён между вице-премьерами Михаилом Сюткиным и Романом Кокшаровым, также возглавляющими минстрой и министерство территориального развития соответственно. Кресло Вадима Плотникова займёт замглавы ведомства Дмитрий Матвеев, пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. Также было заявлено, что Вадим Плотников возглавит Совет главных врачей региона.