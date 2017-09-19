В правительстве края произошли кадровые перестановки
О кадровых перестановках в кабинете министров было заявлено на заседании правительства - первом после выборов губернатора края. Как уточняет пресс-служба главы региона, об отставке попросили сами первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр здравоохранения Вадим Плотников. Как заявил глава региона Максим Решетников, функционал Рыбакина будет распределён между вице-премьерами Михаилом Сюткиным и Романом Кокшаровым, также возглавляющими минстрой и министерство территориального развития соответственно. Кресло Вадима Плотникова займёт замглавы ведомства Дмитрий Матвеев, пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. Также было заявлено, что Вадим Плотников возглавит Совет главных врачей региона.
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