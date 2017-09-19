Пермь. Вести Спорт
Выпуск 18 сентября 2017 г.
Темы выпуска:
-Пермские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту. 25-й ежегодный форум самых быстрых и ловких пожарных принимал наш город. В течение 3 дней на стадионе «Динамо» 17 лучших команд страны штурмовали учебную крепость, проходили испытания полосы препятствия, эстафеты и боевого развёртывания.
-21 сентября баскетболисты пермской «Пармы» сыграют первую официальную игру сезона. Дебютируют в Кубке Европы ФИБА против македонского клуба «Работнички». Начало в 19.15.
-«Кросс Наций» в Пермском крае пробежали уже в 11-й раз. Как этот было в Перми?
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