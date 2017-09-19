Тепло в квартиры придет, но не сразу
В жилые дома Перми сегодня началась подача теплоносителя. Отопление в объекты социальной сферы было пущено в прошлый понедельник. Тепло тогда начало поступать в детские сады, школы и больницы. Сегодня оно должно появиться в квартирах обычных пермяков. Для бесперебойной работы системы отопления управляющими организациями были проведены ремонт и опрессовка внутридомовых сетей, а теплоснабжающими компаниями своих сетей, котельных и ЦТП.
Как сообщили в администрации Перми, за лето тепловики полностью провели гидравлические испытания сетей. Кроме того, они завершили реконструкцию теплопроводов на улице Островского, Пушкина, Мильчакова, Леонова.
Ресурсоснабжающие организации просят жителей города проявить терпение. Тепло в квартиры придет не одномоменто. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает 2-3 недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.
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