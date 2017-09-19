Пермяков ожидает дождливая неделя
Прохладно и дождливо будет на этой неделе в Пермском крае, сообщают синоптики Гидрометцентра России. Самым теплым днем недели обещает стать вторник, когда столбик термометра поднимется до отметки в +16С. В среду серьезных изменений погоды не предвидится. Днем около +15 и небольшой дождь. В четверг станет на 2-3 градуса прохладнее, при этом сохранится высокая вероятность осадков. В пятницу столбики термометров поднимутся до +13С. На территории большей части края возможны дожди.
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