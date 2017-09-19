5 тонн грации: Шоу индийских слонов в Перми

С началом похолодания в Перми можно встретить слонов. Правда, только в одном месте – в новой программе Пермского цирка. К слонам можно добавить боксирующих кенгуру - и этим список сюрпризов не заканчивается.

Шоу индийских слонов – классическая цирковая программа. На арене звезды российского и варшавского цирка. Головокружительные трюки гимнастов, жонглеры, эквилибр на катушках сменяются комическими, часто неожиданными выступлениями животных.

С клоуном скучать точно не придется. Зрители здесь оказываются непосредственными участниками представления. Возможность почувствовать себя артистом есть у каждого.

Верблюды, пони, страусы и даже боксерский поединок с кенгуру – в шоу есть все. Но самое зрелищное событие ожидает в конце, когда на манеж выходят сразу две слонихи. При весе в пять тонн совершенно неожиданная грация.

В свои 47 Марта и Дженни в прекрасной форме. Стали звездами не только на арене, но и в кинематографе. Еще бы – такая красота не должна пропадать зря.

Сергей Гулевич со своими подопечными уже 10 лет. Вне арены со слонами, как говорит, лучшие друзья, но отношения требуют особого. А вот Дильноза к тому, чтобы первый раз залезть на могучую спину, готовилась долго.

В Перми индийские слоны будут гостить до середины октября. Шоу ожидает зрителя каждые выходные. В связи с ажиотажем билеты рекомендуют приобретать заранее.