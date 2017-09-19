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Кампус Фест: яркий, душевный, экологический
Громко об экологии. Призывы беречь природу звучали на ежегодном «Кампус Фесте», который традиционно прошел в Пермском государственном национальном исследовательском университете. На время фестиваля студенческий городок преобразился в настоящий город со своими улицами, стадионом, фонтанами.
Очистить атмосферу от загрязнений на «Кампус Фесте» предлагали всем гостям. Организовал масштабный фестиваль на территории Пермского классического университета экономический факультет.
Каждый год у фестиваля своя тематика, в этом выбрали экологию. Студенты, выпускники, партнеры и друзья экономического факультета ПГНИУ объединились, чтобы создать интерактивное образовательное и творческое пространство на территории университетского кампуса.
Студенческий городок ПГНИУ на один день преобразился в настоящий город со своими улицами, стадионом и другими площадками. У седьмого корпуса можно было понаблюдать за физическими и химическими опытами, у пятого - посетить филологический квартирник, смастерить скворечник для птиц, разгадать лингвистические загадки, а у фонтана взять уроки граффити, заняться акройогой, поиграть в бампербол, отведать натуральных продуктов в экологической фудзоне, попробовать свои силы в скалолазании и сделать фото с головой медведя.
Однодневный фестиваль «Кампус Фест» под открытым небом провели уже в четвертый раз. А второй год подряд его поддерживает предприятие "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт", которое в 2016 году подписало с классическим университетом соглашение о сотрудничестве.
«Кампус Фест» в очередной раз оказался насыщен событиями и собрал не меньше шести тысяч участников: студентов разных вузов, абитуриентов, спортивные и творческие коллективы.
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