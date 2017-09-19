«Кросс нации»: В Прикамье на старт вышли 14 тысяч человек
«Кросс нации» в Пермском крае пробежали уже в 11-й раз. В этом году одновременный старт был дан практически во всех крупных городах региона и большинстве районов. Всего стартовали более 14 тысяч человек. Бежать 1, 2 или 4 километра выбирали в зависимости от возраста и физических возможностей. Впрочем, по мнению большинства участников, после полу и марафонских дистанций Первого Пермского марафона - эти расстояния казались уже несерьёзными. А вот бесплатное участие - момент приятный. Так же, как торжественное награждение победителей, общение и погода, словно на заказ.
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