Двор мечты: Пермякам презентовали жилой комплекс «Гулливер»

Новые детские сады, площадка под школу – как результат сотрудничества власти и бизнеса. А результат был озвучен на презентации нового жилого комплекса «Гулливер» в Перми. Присутствовали первые лица края. И не зря. Заявленные плюсы от сотрудничества более чем очевидны.

Детская горка, песочница и другие развлечения во дворе - это норма современных жилых комплексов, а вот школа, детский сад, поликлиника - чаще всего в дефиците. Светлана Ахмедова при выборе новой квартиры в первую очередь ориентировалась на социнфраструктуру.

Светлана Ахмедова: "В доступности школы, тренировки, у нас здесь всё рядом".

Это про "Гулливер" на улице Революции в Перми. Презентация состоялась в присутствии многочисленных уже собственников и ещё только присматривающих себе квадратные метры. Среди почетных гостей - губернатор Пермского края Максим Решетников. Но не рекламы ради, а для подписания между региональным Минстроем, городском властями и представителем застройщика трехстороннего соглашения.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Группа "КОРТРОС" построит и передаст безвозмездно городу детский садик, который здесь будет строиться, выкупит и передаст городу площадку под строительство школы".

Также на территории ЖК запланировано место для отдыха, доступное для всех.

В будущем парке появится памятник советскому и российскому актеру, уроженцу Перми Георгию Буркову. Над ним сейчас работают три скульптора. Открытие состоится 31 мая 2018 год в день 85-летия Георгия Ивановича.

Во время осмотра макета будущего комплекса глава Прикамья предложил застройщику более детально проработать транспортный вопрос. Такой скрупулезный подход к точечной застройке и не только - приоритет в работе краевых властей.

Со своей стороны, строители пообещали не выдавать желаемое за действительное.

С высоты 25 этажа город как на ладони, улицы ровные, чистые, дома яркие и только пристальный взгляд может выявить болевые точки, и из обычного двора сделать двор мечты.