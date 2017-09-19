Время работы платных парковок сократилось

В Перми сократилось время работы платных парковок. Также увеличился срок, отведенный на оплату. Речь о сокращении продолжительности платного паркинга на полчаса в утреннее и вечернее время. Ранее было с 8.30 до 19.30, стало с 9.00 до 19.00 часов. Время, отведенное на оплату, увеличилось с 15 до 20 минут.