В Перми сотни домов не готовы к запуску тепла
В Перми стартовал второй этап отопительного сезона. Ранее тепло пошло в объекты соцсферы: школы, детские сады, больницы. Сейчас начали греться батареи жилых домов. К новому отопительному сезону энергетики готовились все лето - заменили больше 8 тысяч метров теплосетей, в два раза больше реконструировали. Но теплопринимающие установки - зона ответственности управляющих компаний - оказались не готовы. И таких жилых домов в Перми сотни.
Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Прежде всего, передать на прямые расчеты оплату услуг отопления, горячего водоснабжения - в первую очередь, а во-вторых - если не готовишь дома, на рынке работать нечего! Это сегодня позиция не только наша, но и прокуратуры, и администрации города Перми. Это управляющие компании «Жилсервис», ООО «УК Моторостроитель», УК «Гарант», «Закамская управляющая компания».
Общий долг проблемных управляющий компаний за теплоэнергию на сегодня составляет 508 млн рублей. И это только финансовая сторона, с технической - в 132-х домах не проведена промывка систем отопления, 179 домов вообще не готовы в части опрессовки. Подача тепла в проблемные дома будет проходить в особом режиме – под контролем городской комиссии и надзорных органов – с фиксацией всех нарушений.
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