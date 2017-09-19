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Пятилетка губернатора: Отсчёт пошёл

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Избранный губернатор Пермского края Максим Решетников официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в Органном зале Пермской филармонии. За что благодарил пермяков глава региона и что обещал сделать в первую очередь?

Встречает гостей Пермский губернский военный оркестр, здесь же кадетский класс увлечённо слушает Героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Как позже отметит глава региона Максим Решетников, работать для земляков - особенно ценно. Поддержать первого избранного губернатора края приехал и первый избранный губернатор области Геннадий Игумнов.

От аббревиатуры «врио» губернатор избавится после того, как даст присягу, положив правую руку на текст Конституции РФ и Устав Пермского края. После чего Максиму Решетникову вручат удостоверение и знак губернатора.

Но прежде - оглашение результатов выборов в регионе, которые признаны состоявшимися. Об этом заявляет председатель крайизбиркома Игорь Вагин. За Максима Решетникова проголосовали 82,06% избирателей. Им - первые слова благодарности, затем - в адрес своей семьи.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Хочу поблагодарить жену, детей, своих родителей, родителей жены за понимание и поддержку".

После этого - первое интервью в статусе губернатора, речь о планах на пятилетку.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Первая задача и главная - здравоохранение. Дальше продолжить то, что мы делали по дорогам, по благоустройству. Реализовать программу по строительству школ, завершить программу по строительству детских садов".

В графике полпреда Михаила Бабича - инаугурация губернаторов в Пермском крае и в Удмуртии. В поздравительной речи он подчеркнул, что Решетников возглавил сильный регион, не только в плане промышленности, но и с точки зрения IT-достижений, которые 10 дней назад были представлены Владимиру Путину.

Инаугурация длилась всего полчаса, но дала старт как минимум пятилетней работе Максима Решетникова на посту губернатора. С сегодняшнего дня отсчёт пошёл.

Лариса Стрельникова

Метки: Власть, в России, в Пермском крае

Опубликовано: 19.09.2017 в 09:23 в рубрике - Вести Пермь

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