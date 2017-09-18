Путешествие в музей
«На старт, внимание… В музей!». Пермские музеи придумали очередную развлекательную акцию для детей. Проще говоря, это самостоятельное путешествие ребят с картой и путеводителем по музейным экспозициям, во время которых ребёнок получает новые знания, делает открытия и играет.
"На старт, внимание... В музей!" - это самостоятельные или групповые путешествия с картой и путеводителем, во время которых ребёнок получает новые знания, делает открытия и играет.
В Музее современного искусства предлагают путеводители только для детей от 7 до 12 лет, здесь они могут поразмышлять на тему «что внутри меня». В Пермской художественной галерее два маршрута - для ребят от 4 до 6 и от 7 до 12.
Больше всех путеводителей и творческих заданий приготовил Музей пермских древностей. Здесь поучаствовать в игре могут даже самые маленькие посетители.
Юлия Арсланова, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея: "Весь возраст у нас представлен. Например, до 3 лет можно посчитать, сколько ног у мамонта, посмотреть, чем мамонт отличался от слона. Все дети знают, как выглядит слон, а тут мамонтенок, которого можно потрогать и обнять".
Начать игру можно в любом из трех музеев и в любое время. Участнику выдается путеводитель. Для каждого возраста разработан свой.
Также во всех музеях и на разных городских площадках параллельно проходит программа, которая позволяет участникам глубже понять темы, обозначенные в путеводителях. Разнообразные занятия и игры проводятся в цирке, планетарии, библиотеках и других культурных пространствах.
Каждую субботу подростков от 12 до 18 лет приглашают пошуметь в музее - посетить встречи с художниками, фотографами, журналистами и другими творческими личностями. Путешественников, прошедших всю игру «На старт, внимание… В музей!», ждут дипломы и приятные сюрпризы, а победители получат специальный приз.
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