В Перми в 17-й раз открылся Международный фестиваль «Флаэртиана»

В Перми в 17-й раз открылся Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана". Участниками и гостями стали как авторитетные профессионалы кинематографии, так и начинающие режиссеры, продюсеры и сценаристы из 16 стран мира. В программе фестиваля более 150 фильмов.

Первым показом стал "Конкурс" российского режиссера Евгения Ховаева. Это фильм о Международном конкурсе Чайковского и о стремлении к победе четырех молодых исполнителей из разных стран.

Новшество нынешней "Флаэртианы" - питчинг. Это площадка, на которой 29 режиссеров и продюсеров из России (среди них три пермяка), а также Грузии, Азербайджана и Беларуси представят свои фильмы, находящиеся еще на стадии идеи или проекта, потенциальным инвесторам.

А еще в этом году студенты смогут смотреть документальные фильмы «Флаэртианы» в специально созданном в фойе второго корпуса пермского классического университета кинотеатре «Ступени». В рамках фестиваля пройдет ряд бесплатных мастер-классов, специальные показы и встречи с режиссерами, членами жюри, а также его председателем Леонидом Юзефовичем.