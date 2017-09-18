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В Перми в 17-й раз открылся Международный фестиваль «Флаэртиана»
В Перми в 17-й раз открылся Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана". Участниками и гостями стали как авторитетные профессионалы кинематографии, так и начинающие режиссеры, продюсеры и сценаристы из 16 стран мира. В программе фестиваля более 150 фильмов.
Первым показом стал "Конкурс" российского режиссера Евгения Ховаева. Это фильм о Международном конкурсе Чайковского и о стремлении к победе четырех молодых исполнителей из разных стран.
Новшество нынешней "Флаэртианы" - питчинг. Это площадка, на которой 29 режиссеров и продюсеров из России (среди них три пермяка), а также Грузии, Азербайджана и Беларуси представят свои фильмы, находящиеся еще на стадии идеи или проекта, потенциальным инвесторам.
А еще в этом году студенты смогут смотреть документальные фильмы «Флаэртианы» в специально созданном в фойе второго корпуса пермского классического университета кинотеатре «Ступени». В рамках фестиваля пройдет ряд бесплатных мастер-классов, специальные показы и встречи с режиссерами, членами жюри, а также его председателем Леонидом Юзефовичем.
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