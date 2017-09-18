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Церемония инаугурации губернатора Пермского края
Запись торжественной церемонии вступления Максима Геннадьевича Решетникова в должность губернатора Пермского края.
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