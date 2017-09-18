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В Черняевском лесу отметили Всероссийский день леса

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день леса

В Черняевском лесу отметили экологический праздник – Всероссийский день леса. На площадке «Золотые пески» для гостей организовали экскурсии, мастер-классы и даже фотовыставку раритетных снимков.

Династия Теплоуховых первыми в Прикамье начали заниматься лесничеством и закладывать Строгановские леса. В те времена таких людей называли стражи леса.

Сегодня в день леса в Черняевском лесопарке собрались уже современные стражи. Причем охраняют они не только от людей, которые деревья рубят, но и занимаются тушением, собирают валежник - упавшие на землю части деревьев, и рассказывают остальным, как важно беречь леса. Также лесничий ведет подсчет обитателей. Только птиц в пермских лесах около 250 видов, 5 из которых занесены в Красную книгу. Как правильно построить для них гнездовья, гостям праздника - студентам и школьникам - показали на мастер-классе.

день леса

Кстати, Пермь считается одним из самых зеленых городов России, леса занимают половину ее площади. Это около 122 миллионов деревьев. В лесу преобладают хвойные, на городских дворах и улицах - лиственные. Они больше всех обогащают атмосферу кислородом. Вот и сегодня в Черняевском лесу появятся 11 новых лип.

 Кроме мастер-классов, для гостей праздника провели и круглые столы, где рассказали об истории лесов, особенностях управления ими. Ну, и конечно, все гости насладились пейзажами. С погодой повезло - в  лучах солнца лес выглядит еще красивее.

Свой профессиональный праздник лесничие отметили в это воскресенье.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.09.2017 в 16:15 в рубрике - Вести Пермь

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