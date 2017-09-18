Максим Решетников вступил в должность губернатора Пермского края

В Органном зале Пермской краевой филармонии началась церемония вступления в должность губернатора Пермского края Максима Решетникова, избранного на этот пост в ходе всенародного голосования 10 сентября. В числе приглашенных более 500 человек. На инаугурацию губернатора прибыл и полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

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"Вы поверили в меня, и я сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать, чтобы развивать край в интересах людей. Почему я уверен, что у нас все получится? У нас есть программа развития, сформированная на основе реальных потребностей самих жителей. Я побывал в каждом из 48 муниципалитетов, в Перми провел встречи в каждом районе, встречался с промышленниками, тружениками села, представителями местной власти, с учителями и врачами, со старшим поколением и с молодежью. Вместе мы определили основные направления развития. Мы будем развивать здравоохранение и образование, заботиться о старшем поколении, развивать спорт и культуру, привлекать инвестиции и создавать рабочие места, строить и содержать дороги, заниматься благоустройством, газифицировать территории, проводить связь и интернет, создавать условия для самореализации молодежи. Мы реализуем важные и долгожданные для края проекты", - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.