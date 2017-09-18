«Исповедь неуспевшего» переносится

В середине лета художественный руководитель Театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник объявили о том, что он готовит новую совместную постановку со всемирно известными артистами балета Сергеем Полуниным и Натальей Осиповой. Балет будет называться «Исповедь неуспевшего». Изначально дата премьеры была назначена на середину августа, но по ряду причин выступление пришлось перенести. Подробности - в программе "Новости культуры".