«Исповедь неуспевшего» переносится
В середине лета художественный руководитель Театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник объявили о том, что он готовит новую совместную постановку со всемирно известными артистами балета Сергеем Полуниным и Натальей Осиповой. Балет будет называться «Исповедь неуспевшего». Изначально дата премьеры была назначена на середину августа, но по ряду причин выступление пришлось перенести. Подробности - в программе "Новости культуры".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Парма» представила новобранцев
В Перми раздали путёвки на Чемпионат России по пейнтболу
Пермский край представит 6 проектов на международном газовом форуме
В Прикамье увеличат дотации на школьное питание
Кунгурская ледяная пещера выбирает новый символ
Потерялся лосёнок
Бодрость духа, грация и пластика: Скандинавская ходьба набирает популярность
Пермяки без автобусов не останутся
Пермяки попрощались с летом под музыку оркестра
В Перми будут строить новый мост через Каму
Добавить комментарий: