«Исповедь неуспевшего» переносится

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Райник

В середине лета художественный руководитель Театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник объявили о том, что он готовит новую совместную постановку со всемирно известными артистами балета Сергеем Полуниным и Натальей Осиповой. Балет будет называться «Исповедь неуспевшего». Изначально дата премьеры была назначена на середину августа, но по ряду причин выступление пришлось перенести. Подробности - в программе "Новости культуры".

 

 

Метки: в Перми, Культура, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 18.09.2017 в 15:20 в рубрике - Вести Пермь

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