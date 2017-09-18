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← В Перми раздали путёвки на Чемпионат России по пейнтболу

«Парма» представила новобранцев

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Парма

Баскетболисты пермского клуба «Парма» открыли для представителей СМИ и болельщиков двери тренировочного зала, чтобы познакомиться. Встреча в совершенно неформальном формате проходила свободно - игроки позировали для будущих программок и постеров, отвечали на незамысловатые вопросы журналистов и любителей пермского баскетбола. Представили пришедших в межсезонье новобранцев, в том числе англоговорящих. При этом главным катализатором общения стал главный тренер, тоже новичок команды Николайс Мазурс.

Предсезонная подготовка завершилась участием и даже больше, первым трофеем - победным кубком турнира LOC Cup 2017. В Лиепае прикамцы одержали победы на участниками Единой Лиги ВТБ эстонским "Калевом/Крамо" и латвийским ВЭФ в финале. По итогам турнира лучшим игроком в составе нашей команды был признан Иван Ухов, а Коди-Миллер Макинтайер получил награду "Лучший игрок финального матча". Первая игра нового сезона пройдет 21 сентября. «Парма» дебютирует в Кубке Европы ФИБА против македонского клуба «Работнички». Начало в 19.15 часов.

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»: "Команда у нас создаётся потихоньку. Хороший коллектив, отличные ребята, которые отработали на сборе, очень серьезный месяц провели. Мы неплохо играли в проверочных играх. Конечно, есть всегда к чему стремиться, есть над чем работать".

 

Метки: в Перми, Спорт, в России

Опубликовано: 18.09.2017 в 14:54 в рубрике - Вести Пермь

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