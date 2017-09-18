В Перми раздали путёвки на Чемпионат России по пейнтболу. Произошло это по итогам Чемпионата ПФО и Этапу Кубка России в элитном, первом дивизионе. Соревновались 8 команд: из Перми, Березников, Екатеринбурга, Лесного, Самары, и Казахстана. Среди экипированных бойцов была замечена девушка.

Всего одна поездка с друзьями на пейнтбольную базу стала в каком-то смысле для Ксении Соломоновой роковой. Этот вид спорта не отпускает девушку уже много лет.

Ксения Соломонова, команда «Потрачин» (г. Екатеринбург): "Я для себя ставлю цели: хочу развиться дальше в этом спорте, и хочу работать в этой команде, и мне очень нравится этот вид спорта, несмотря на то, что он болезненный".

Опять же всегда рядом с мужем, добавляет гостья из Екатеринбурга. В Чемпионате ПФО, и параллельно зачёте Этапа Кубка России, всего участвовало 8 команд. Не самый представительный случай, но в первом элитном дивизионе большого ажиотажа и не бывает.

Неожиданными результаты чемпионата не стали - принимающая сторона – «Файтер» - звание лидера подтвердил. И вместе с ещё несколькими пермскими командами: «СтарКом», «Атака», и «Файтер Кидз» отправятся на Гранд-финал серии прошар в Москву 23 и 24 сентября.

Сергей Туголуков, капитан команды «Файтер»: "У нас существуют разные серии в пейнтболе, есть этапы кубков России и Кубок Финал, который будет в октябре месяце. Туда поедет «Файтер», в очередной раз будет пытаться завоевать Кубок России".

В эти выходные в Париже стартовало Первенство Мира по пейнтболу, честь нашей страны в котором защищают игроки пермского «Файтер Кидз».