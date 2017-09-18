Пермский край представит 6 проектов на международном газовом форуме. Он пройдет 3-6 октября в Санкт-Петербурге. Свою продукцию продемонстрируют ОАО «Новые фитинговые технологии», НПО «Искра», «Инверсия-Сенсор», Чусовской завод по восстановлению труб, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, региональный фонд инжиниринга выступит на форуме отдельным блоком, представит единый каталог продукции предприятий региона. Прикамье примет участие в форуме во второй раз.