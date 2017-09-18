В Прикамье увеличат дотации на школьное питание

Дотации на питание в школах Пермского края в следующем году будут увеличены и превысят 1 млрд рублей. Речь об увеличении норматива финансирования школьного питания для детей из многодетных и малоимущих семей на 15%. Дополнительно выделяется почти 222 млн рублей. Как заявляют в региональном Минобре, у всех школьников должно быть полноценное сбалансированное питание, а меню - единым и для детей из многодетных и малоимущих семей, и для детей, которые питаются за родительские деньги. В этом году в попытках это меню разделить в некоторых школах начали накрывать разные столы. Это вызвало негативную реакцию общественности.