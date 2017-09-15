Внимание: Ограничение движения на Северной дамбе

В предстоящие выходные в ночное время закроют движение по Северной дамбе. Ограничение связано с укладкой верхнего слоя асфальта. Днем оно будет введено по полосам. В субботу, 16 сентября, с 6.00 утра до полуночи движение будет закрыто по направлению в центр города. 17 сентября – из центра. Также изменится путь следования автобусных и троллейбусных маршрутов. Трамваи будут следовать без изменений. Подробности на сайте gortransperm.ru.