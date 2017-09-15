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«Зарница Поволжья»: Школьники учатся защищать Отечество
Команда школьников Пермского края успешно выступает в финале военно-патриотической игры «Зарница Поволжья – 2017». Состязания проходят сейчас в Оренбурге. Прикамье представляют 14 участников клуба «Цвет наций» из Чернушинского района. Уже отличились: Валентина Ромахина, которая стала лучшей в дисциплине «Силовая гимнастика», а также Максим Некрасов и Елена Аникаева. Им не было равных в метании гранаты. В целом участники окружной «Зарницы Поволжья» соревнуются в плавании и беге на 60 метров, строевой подготовке и других дисциплинах.
Кульминацией «Зарницы Поволжья» станет проведение тактической игры на местности. Команда-победительница будет защищать честь Приволжского федерального округа в финале всероссийской военно-патриотической игры «Победа».
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