Вести-Спорт. Пермь
Выпуск 14 сентября 2017 г.
Главные темы:
-Хоккеисты «Молота-Прикамье» провели первую игру сезона на домашнем льду УДС «Молот».
- «Амкар» получит из бюджета Перми 10 млн рублей. у УДС «Молот».
-Баскетбольный клуб "Парма" завоевал первый трофей в сезоне 2017/2018.
- В Перми пройдёт Черлидерская тусовка.
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