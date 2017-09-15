В Перми заработала служба сопровождения детей из школы

В Перми организовали службу сопровождения детей. Добровольцы готовы помочь довести ребенка из дома в школу и обратно, если родителям некогда. Как говорят, волонтеров для этих целей отбирают особенно тщательно. Можно ли им доверять?

Этим утром семилетнюю Алену в школу ведет незнакомый человек, но родители девочки абсолютно спокойны. От дома и до общеобразовательного учебного заведения два квартала, все это время ее за руку до турникета будет сопровождать волонтер. Ему можно доверять.

Заведет в подъезд, проведет через дорогу и доставит к дверям школы. Вот только неполный перечень тех обязанностей, которые лягут на плечи волонтеров проекта «Служба родительского спокойствия». Участие абсолютно бесплатно, достаточно оставить заявку.

Яна Каменщикова, куратор проекта «Служба родительского спокойствия»: "Школьник может столкнуться с автомобильным движением, с бродячими животными, с подозрительными личностями. Чтобы этого избежать, мы предлагаем родителям воспользоваться услугами волонтера, который будет сопровождать ребенка от дома до школы и обратно".

Пока это пилотный проект, поучаствовать в нем согласились три учебных заведения - гимназия №33, 81-я и 77-я школы. Сейчас формируется база волонтеров, тех, кому будут доверять своих детей родители. Отбор самый строгий - справки из полиции, медицинских учреждений и собеседование в фонде.

Поводом для создания подобной службы стало убийство десятилетней школьницы в Перми, которая возвращалась с уроков домой. Всего в квартале от собственного дома ее силой затащил в машину таксист. Тело нашли только через сутки.

Волонтер может не только сопровождать вашего ребенка от дома до школы. Организаторы планируют проверить все «злачные» места на пути следования школьника. Пока база данных фонда только формируется, но организаторы уверены, что эта инициатива пригодится многим.