Кредит на особых условиях
В Банке «Восточный» объявили о запуске нового продукта. Клиентам предлагают потребительский кредит на особых условиях. Сумма до трех миллионов. Как получить деньги?
О кредите Зульфия начала думать после того как родился малыш. Затрат предстоит немало. Но самое главное - обустройство детской комнаты. Займ решено брать в банке «Восточный».
Зульфия взяла кредит обеспеченный недвижимостью на 300 тысяч рублей с рассрочкой на 3 года. Справка о доходах не понадобится. В качестве поручителя здесь выступит недвижимость. Квартира, машина или загородный дом. Переживать за имущество не стоит, уверяют в банке.
Надежда Чащина, главный менеджер ПАО КБ «Восточный»:
- Клиент, который оформляет кредит с обеспечением, также продолжает жить на своей площади, в своем коттедже и использовать коммерческую недвижимость.
Что же касается процентной ставки - она рассчитывается индивидуально. У Зульфии получилось 15% годовых. При этом сумму до 1 млн рублей рассмотрят в течение дня.
Для подачи заявки на оформление такого рода кредита необходимо при себе иметь паспорт, свидетельство на право собственности и основание на нее.
Кстати, кредит можно взять и на большую сумму - до 3 млн.рублей.
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