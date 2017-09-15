Молодежный совет играл в квест

В Перми состоялось выездное заседание Молодежного совета при городской думе. Прошло оно в необычной форме - в виде тренинга-квеста на улице. На своеобразных «станциях» ребят встречали герои, связанные с историей Перми, и давали задания на смекалку, логику и знание достопримечательностей. На таком своеобразном примере участники отрабатывали навыки по освещению и продвижению различных проектов.

Также члены Молодежного совета подвели итоги летней работы и рассказали о деятельности, которую координировали. Одним из таких направлений стало волонтерство. Старшие коллеги дали наставления.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы все равно как минимум должны передать эстафетную палочку кому-то. Как нам в свое время передали наши отцы и деды. Сегодня не замечать тот накопленный потенциал, который у нас есть, и на этом фундаменте строить дальнейшее развитие страны, это не правильно".