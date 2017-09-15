Молодежный совет играл в квест
В Перми состоялось выездное заседание Молодежного совета при городской думе. Прошло оно в необычной форме - в виде тренинга-квеста на улице. На своеобразных «станциях» ребят встречали герои, связанные с историей Перми, и давали задания на смекалку, логику и знание достопримечательностей. На таком своеобразном примере участники отрабатывали навыки по освещению и продвижению различных проектов.
Также члены Молодежного совета подвели итоги летней работы и рассказали о деятельности, которую координировали. Одним из таких направлений стало волонтерство. Старшие коллеги дали наставления.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы все равно как минимум должны передать эстафетную палочку кому-то. Как нам в свое время передали наши отцы и деды. Сегодня не замечать тот накопленный потенциал, который у нас есть, и на этом фундаменте строить дальнейшее развитие страны, это не правильно".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Бабье лето - короткая, но дивная пора
В Перми «доступная среда» оказалась недоступной
В Избиркоме подвели окончательные итоги выборов
В Перми почтили память жертв авиакатастрофы
Пермяки живут в многоэтажке на птичьих правах
«Флаэртиана» в Перми: Интервью с Павлом Печенкиным
Перерасчет пенсии можно оформить в МФЦ
В Перми покажут «Матильду»
Платные парковки изменят режим работы
Уборка снега: Счетная палата выявила нарушения на 18 млн рублей
Добавить комментарий: