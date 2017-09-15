Бабье лето - короткая, но дивная пора

Как и обещали синоптики, в Пермский край пришло бабье лето. Судя по прогнозам, оно продлится несколько дней, правда, иногда может быть сильный ветер и грозы. Какие развлечения в последние теплые дни можно найти в Прикамье?

Римма Калинина не нарадуется на свои арбузыы - прямо как астраханские! Размером только чуть поменьше, зато свой, коми-пермяцкий. На улице потеплело, Римма Калинина собирает урожай. И если арбузы размерами не велики, то огурцы точно берут первый приз - такой если солить, одной банки будет маловато.

Зима ещё не скоро, но холода уже успели заставить пермяков утеплиться. Природа, однако, расщедрилась - и столбик термометра превысил отметку в 20 градусов.

Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора, сказал однажды классик. Так оно и есть - сегодня в Перми наступило лето, пусть не календарно, но то, что прогнозировали синоптики, действительно случилось.

Тепло придёт к нам из Европы, говорили специалисты - и не ошиблись. Если опустить рассуждения про зональный перенос воздушных масс и присутствие тёплых секторов циклонов, ближайшие несколько дней холодно не будет, но возможны и дожди.

А когда в лесу тепло и сухо, самое время заняться на природе чем-либо полезным - как эти молодые люди. Все они стали участниками исторического квеста, посвящённого Великой Отечественной. А солнце для поиска секретов лучший спутник, чем дождь или снег.

Но убирать тёплые вещи на полку не стоит. Несколько дней бабьего лета - и температура вновь пойдёт вниз.