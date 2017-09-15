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← В Избиркоме подвели окончательные итоги выборов

В Перми «доступная среда» оказалась недоступной

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колясочник

Во всех регионах России началась общественная проверка доступной среды. Активисты вместе с инвалидами смотрят, насколько Пермь удобна для передвижения по ней людей с ограниченными физическими возможностями.

Даже небольшой порог для Павла Кравченко серьезное препятствие. 10 лет назад после падения с высоты он повредил позвоночник. Выжить помогло увлечение спортивными бальными танцами на колясках. Но преодолеть себя - полдела.

Павел Кравченко: "Неподготовленным или пожилым людям крайне сложно передвигаться по улицам, особенно во дворах, посещение поликлиник, а передвижение на общественном транспорте - просто нереально".

Проверить доступность городского ландшафта взялись активисты движения ОНФ. Для этого достаточно было выйти на оживленную улицу.

Обычный пешеходный переход для человека с ограниченными возможностями здоровья - это настоящая полоса препятствий. Надо успеть перейти дорогу до того, как загорится красный. Высота бордюра 8 см при разрешенных 1,5-2 см.

Районная поликлиника. Здесь пандус вроде как есть. Ширина должна быть не менее 80, по факту 67 см. Заехать получилось, но не без труда.

Влада Овчинникова, активист ОНФ в Пермском крае: "У нас будет итоговый круглый стол, результаты мониторинга отправляются на федеральный уровень, и получается общая статистическая картинка по стране".

Точечный мониторинг стартовал в 84 регионах. Собранные данные должны помочь недоступной городской среде избавиться от приставки "не", судя по одному лишь примеру - произойдет это не скоро.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в России, Здоровье, Общество

Опубликовано: 15.09.2017 в 10:43 в рубрике - Вести Пермь

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← В Избиркоме подвели окончательные итоги выборов

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