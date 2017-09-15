В Избиркоме подвели окончательные итоги выборов

В избирательной комиссии подписали протокол, тем самым подвели окончательные итоги прошедших 10 сентября выборов губернатора Пермского края, во время которых 82% пришедших на участки отдали свои голоса за Максима Решетникова. Заявлено, что в этот раз отсутствовали жалобы и обращения, которые могли бы повлиять на результаты.