В Избиркоме подвели окончательные итоги выборов
В избирательной комиссии подписали протокол, тем самым подвели окончательные итоги прошедших 10 сентября выборов губернатора Пермского края, во время которых 82% пришедших на участки отдали свои голоса за Максима Решетникова. Заявлено, что в этот раз отсутствовали жалобы и обращения, которые могли бы повлиять на результаты.
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