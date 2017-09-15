В Перми почтили память жертв авиакатастрофы, которая случилась ровно 9 лет назад. «Боинг-737», летевший из Москвы, рухнул при заходе на посадку 14 сентября 2008 года. Сегодня возле мемориала, который установлен на месте трагедии, в микрофон произнесли имя каждого из 88 погибших. В небо взлетели воздушные шары.