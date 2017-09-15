В Перми почтили память жертв авиакатастрофы
В Перми почтили память жертв авиакатастрофы, которая случилась ровно 9 лет назад. «Боинг-737», летевший из Москвы, рухнул при заходе на посадку 14 сентября 2008 года. Сегодня возле мемориала, который установлен на месте трагедии, в микрофон произнесли имя каждого из 88 погибших. В небо взлетели воздушные шары.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки живут в многоэтажке на птичьих правах
«Флаэртиана» в Перми: Интервью с Павлом Печенкиным
Перерасчет пенсии можно оформить в МФЦ
В Перми покажут «Матильду»
Платные парковки изменят режим работы
Уборка снега: Счетная палата выявила нарушения на 18 млн рублей
Рыбаки отстояли свое право рыбачить в Каме
«Триумф обмана»: как пермяки остались без квартир и денег
В Кунгуре старт отопительного сезона под угрозой срыва
«Телефонным террористам» грозит до 5 лет тюрьмы
Добавить комментарий: